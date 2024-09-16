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16 сентября, 19:57

Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Самарой

МВД: В ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области погибли два человека

Фото с места ДТП на трассе в Самарской области, в результате которого погибли два человека. Обложка © Telegram / МВД Самарской области

Фото с места ДТП на трассе в Самарской области, в результате которого погибли два человека. Обложка © Telegram / МВД Самарской области

Два человека стали жертвами ДТП с участием вахтового автобуса на трассе в Самарской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, ещё двое пострадали.

Авария произошла вечером, 16 сентября. В Волжском районе Самарской области столкнулся ВАЗ и автобус ПАЗ с вахтовиками. В результате водитель и пассажир легковушки скончались, ещё двое пассажиров пострадали. По данному факту проводится проверка.

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Ранее несовершеннолетний устроил аварию в Сахалинской области. Машина с ним и двумя его приятелями улетела в кювет, из-за чего все трое пострадали.

Оксана Попова
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