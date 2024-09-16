Два человека погибли в ДТП с автобусом на трассе под Самарой
МВД: В ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области погибли два человека
Фото с места ДТП на трассе в Самарской области, в результате которого погибли два человека. Обложка © Telegram / МВД Самарской области
Два человека стали жертвами ДТП с участием вахтового автобуса на трассе в Самарской области. Как сообщили в региональном управлении МВД, ещё двое пострадали.
Авария произошла вечером, 16 сентября. В Волжском районе Самарской области столкнулся ВАЗ и автобус ПАЗ с вахтовиками. В результате водитель и пассажир легковушки скончались, ещё двое пассажиров пострадали. По данному факту проводится проверка.
Ранее несовершеннолетний устроил аварию в Сахалинской области. Машина с ним и двумя его приятелями улетела в кювет, из-за чего все трое пострадали.