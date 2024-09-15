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15 сентября, 09:46

11 пассажиров, включая ребёнка, пострадали в ДТП с маршруткой в Омске

Последствия столкновения. Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

Последствия столкновения. Обложка © Telegram / Прокуратура Омской области

11 пассажиров маршрутного микроавтобуса пострадали в ДТП с Toyota Land Cruiser и Lada Granta в Кировском районе Омска. В числе тех, кому понадобилась медицинская помощь, — маленькая девочка. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о взятии дела на контроль.

«Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по улице 70 лет Октября, при повороте налево не предоставила преимущество в движении встречному автомобилю «Лада Гранта» и пассажирскому автобусу, следующему по маршруту № 344. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке», — говорится в публикации.

Место ДТП с маршруткой в Кировском районе Омска. Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

Место ДТП с маршруткой в Кировском районе Омска. Фото © Telegram / Прокуратура Омской области

В пресс-службе добавили, что прокуратура контролирует проверку обстоятельств аварии. По её итогам будет дана оценка действиям виновника ДТП.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом ДТП с автобусом в Ногликском районе Сахалинской области. Водитель транспорта допустил съезд в кювет, что привело к госпитализации шестерых из десяти находившихся в салоне человек.

Юрий Лысенко
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