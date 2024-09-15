Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте

Посольство РФ в Египте держит на контроле инцидент с попавшими в ДТП российскими туристами. Продолжают выясняться детали произошедшего. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин», — отметили представители посольства.

Там подтвердили, что при аварии россияне получили травмы различной степени тяжести, после чего им была оказана медицинская помощь. Некоторых госпитализировать в больницы Суэца.