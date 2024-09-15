Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте
Посольство РФ в Египте оказывает содействие пострадавшим в ДТП россиянам
Автобус с туристами перевернулся на трассе в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ
Посольство РФ в Египте держит на контроле инцидент с попавшими в ДТП российскими туристами. Продолжают выясняться детали произошедшего. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба российского диппредставительства.
«По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин», — отметили представители посольства.
Там подтвердили, что при аварии россияне получили травмы различной степени тяжести, после чего им была оказана медицинская помощь. Некоторых госпитализировать в больницы Суэца.
«Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», — заключили в посольстве.
Ранее в Египте туристический автобус с 43 пассажирами в салоне завалился набок после того, как водитель потерял управление на трассе между Суэцем и Каиром. В транспортном средстве находились российские граждане в количестве 21 человека. Губернатор Суэца пообещал лично проконтролировать оказание каждому пострадавшему медицинской помощи.