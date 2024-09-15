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15 сентября, 07:47

Российский дипломат выехал к пострадавшим в страшном ДТП туристам из РФ в Египте

Посольство РФ в Египте оказывает содействие пострадавшим в ДТП россиянам

Автобус с туристами перевернулся на трассе в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

Автобус с туристами перевернулся на трассе в Египте. Обложка © X / عـ❊ـصـ❊ـاُمـ❊ـ

Посольство РФ в Египте держит на контроле инцидент с попавшими в ДТП российскими туристами. Продолжают выясняться детали произошедшего. Об этом в своём телеграм-канале сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

«По имеющейся на данный момент информации, вечером 14 сентября на трассе Каир-Суэц перевернулся автобус с возвращавшимися в Шарм-эш-Шейх после экскурсии отдыхающими, среди которых был 21 россиянин», — отметили представители посольства.

Там подтвердили, что при аварии россияне получили травмы различной степени тяжести, после чего им была оказана медицинская помощь. Некоторых госпитализировать в больницы Суэца.

«Оказываем гражданам России необходимое содействие, в Суэц направлен консульский сотрудник», — заключили в посольстве.

В ДТП с автобусом в Якутии погибли 3 человека, ещё 11 пострадали
В ДТП с автобусом в Якутии погибли 3 человека, ещё 11 пострадали

Ранее в Египте туристический автобус с 43 пассажирами в салоне завалился набок после того, как водитель потерял управление на трассе между Суэцем и Каиром. В транспортном средстве находились российские граждане в количестве 21 человека. Губернатор Суэца пообещал лично проконтролировать оказание каждому пострадавшему медицинской помощи.

Владимир Озеров
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