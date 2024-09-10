В ДТП с автобусом в Якутии погибли 3 человека, ещё 11 пострадали

Три человека погибли и 11, по уточнённым данным, пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, а информации о жертвах не было.