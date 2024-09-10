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Регион
10 сентября, 07:41

В ДТП с автобусом в Якутии погибли 3 человека, ещё 11 пострадали

Три человека погибли и 11, по уточнённым данным, пострадали в результате ДТП с автобусом на трассе «Лена» в Алданском районе Якутии. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Ранее сообщалось о 20 пострадавших, а информации о жертвах не было.

«По предварительной информации, автобус направлялся из г. Нерюнгри в г. Алдан, совершил съезд на обочину и опрокидывание», — проинформировали спасатели.

Ранее в Башкирии три автомобиля столкнулись на трассе Уфа — Оренбург, в результате чего два человека скончались, ещё пятеро получили травмы

Смертельное ДТП с трактором произошло в Новгородской области
Смертельное ДТП с трактором произошло в Новгородской области
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Архив ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

Алексей Берковиц
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