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Регион
7 сентября, 19:13

Смертельное ДТП с трактором произошло в Новгородской области

Два человека погибли при столкновении Renault и трактора в Новгородской области

В Новгородской области два человека погибли при столкновении Renault и трактора. Об этом уведомили в пресс-службе регионального ГАИ.

В ГАИ рассказали об обстоятельствах трагического происшествия. Видео © Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Смертельное ДТП произошло около 15:40 на 29-м километре трассы «Великий Новгород — Сольцы — Порхов — Псков» в Новгородском районе. 46-летний водитель «Рено» не стал выдерживать безопасную дистанцию и врезался в прицеп ехавшего впереди трактора «Беларус».

"В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Пассажир Renault, 19-летняя девушка, скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в медицинское учреждение", — сказано в публикации.

Ещё одна пассажирка легкового авто, 41-летняя женщина, была госпитализирована с травмами. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ, МЧС и следователи.

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Обложка ©

Telegram / УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Юрий Лысенко
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