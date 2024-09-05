Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом Степановой выросло до восьми
В ДТП в Ярославле с участием автомобиля депутата областной думы Марины Степановой пострадали восемь человек. Обновлённую информацию предоставили в региональном УМВД.
Место ДТП в Ярославской области. Видео © УМВД по Ярославской области
Среди пострадавших — водители «ТАНКа», автобуса и шесть его пассажиров. Их госпитализировали.
Напомним, Марина Степанова на своём «ТАНКе» попала в серьёзное ДТП в Ярославле. Женщина влетела в автобус, ранее сообщалось о семи пострадавших. Предварительно, она не справилась с управлением. Life.ru публиковал видео столкновения.
Обложка ©