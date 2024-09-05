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5 сентября, 13:51

Число пострадавших в ДТП с ярославским депутатом Степановой выросло до восьми

В ДТП в Ярославле с участием автомобиля депутата областной думы Марины Степановой пострадали восемь человек. Обновлённую информацию предоставили в региональном УМВД.

Место ДТП в Ярославской области. Видео © УМВД по Ярославской области

Среди пострадавших — водители «ТАНКа», автобуса и шесть его пассажиров. Их госпитализировали.

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Напомним, Марина Степанова на своём «ТАНКе» попала в серьёзное ДТП в Ярославле. Женщина влетела в автобус, ранее сообщалось о семи пострадавших. Предварительно, она не справилась с управлением. Life.ru публиковал видео столкновения.

Обложка ©

УМВД по Ярославской области

Николай Рюмин
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