Кортеж соратника Харрис устроил тройное ДТП и спародировал сцену из комедии «Такси»

Три микроавтобуса из кортежа кандидата на пост вице-президента США в команде Камалы Харрис Тима Уолца попали в аварию на пути в Милуоки. Сам губернатор Миннесоты не пострадал, так как находился в другом автомобиле.

В одной из машин были сопровождающие политика журналисты. Один из них получил сотрясение головного мозга, другой отделался ссадинами. Третий пострадавший — сотрудник избирательного штаба — сломал руку. На кадрах с места аварии видно, что микроавтобусы собрали «паровозик» из-за несоблюдения дистанции.

ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Видео © X / Matt Smith