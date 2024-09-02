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2 сентября, 20:49

Кортеж соратника Харрис устроил тройное ДТП и спародировал сцену из комедии «Такси»

Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца угодил в тройное ДТП

ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Обложка © X / Matt Smith

ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Обложка © X / Matt Smith

Три микроавтобуса из кортежа кандидата на пост вице-президента США в команде Камалы Харрис Тима Уолца попали в аварию на пути в Милуоки. Сам губернатор Миннесоты не пострадал, так как находился в другом автомобиле.

В одной из машин были сопровождающие политика журналисты. Один из них получил сотрясение головного мозга, другой отделался ссадинами. Третий пострадавший — сотрудник избирательного штаба — сломал руку. На кадрах с места аварии видно, что микроавтобусы собрали «паровозик» из-за несоблюдения дистанции.

ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Видео © X / Matt Smith

В Германии погиб в ДТП сопровождавший в аэропорт кортеж Орбана полицейский
В Германии погиб в ДТП сопровождавший в аэропорт кортеж Орбана полицейский

Журналисты пресс-пула сообщили, что президент США Джо Байден созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один после аварии. Подробности разговора не приводятся.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием автомобиля советника президента Сирии Башара Асада. Врачи несколько дней боролись за жизнь политика, но так и не смогли спасти её из лап смерти.

Илья Пушкарев
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