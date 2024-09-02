Кортеж соратника Харрис устроил тройное ДТП и спародировал сцену из комедии «Такси»
Кортеж кандидата в вице-президенты США Уолца угодил в тройное ДТП
ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Обложка © X / Matt Smith
Три микроавтобуса из кортежа кандидата на пост вице-президента США в команде Камалы Харрис Тима Уолца попали в аварию на пути в Милуоки. Сам губернатор Миннесоты не пострадал, так как находился в другом автомобиле.
В одной из машин были сопровождающие политика журналисты. Один из них получил сотрясение головного мозга, другой отделался ссадинами. Третий пострадавший — сотрудник избирательного штаба — сломал руку. На кадрах с места аварии видно, что микроавтобусы собрали «паровозик» из-за несоблюдения дистанции.
ДТП с участием автомобилей из кортежа Уолца. Видео © X / Matt Smith
Журналисты пресс-пула сообщили, что президент США Джо Байден созвонился с губернатором Уолцем из своей кабины борта номер один после аварии. Подробности разговора не приводятся.
Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием автомобиля советника президента Сирии Башара Асада. Врачи несколько дней боролись за жизнь политика, но так и не смогли спасти её из лап смерти.