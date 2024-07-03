Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 00:27

Советник президента Сирии Башара Асада попала в серьёзное ДТП

SANA: Советник президента Сирии Башара Асада находится в реанимации после ДТП

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

Президент Сирии Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

В Сирии в серьёзную аварию попала советник президента Башара Асада Луна аш-Шибл. По информации госагентства SANA, она находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Известно, что автомобиль с чиновницей вылетел с трассы, ведущей в Дамаск. После аварии она была доставлена в больницу с сильнейшими травмами. В частности, у советницы Асада диагностировали кровоизлияние в мозг.

Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка
Смертельное ДТП с двумя автобусами произошло на юге Турции, среди жертв — россиянка

Ранее Life.ru писал, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана. Мужчина получил очень тяжёлые травмы и скончался в больнице. По сведениям местных СМИ, авария случилась из-за женщины, которая не заметила перекрытия на дороге.

Оксана Попова
  • Новости
  • Сирия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров