Советник президента Сирии Башара Асада попала в серьёзное ДТП

В Сирии в серьёзную аварию попала советник президента Башара Асада Луна аш-Шибл. По информации госагентства SANA, она находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Известно, что автомобиль с чиновницей вылетел с трассы, ведущей в Дамаск. После аварии она была доставлена в больницу с сильнейшими травмами. В частности, у советницы Асада диагностировали кровоизлияние в мозг.