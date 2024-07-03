Советник президента Сирии Башара Асада попала в серьёзное ДТП
SANA: Советник президента Сирии Башара Асада находится в реанимации после ДТП
Президент Сирии Башар Асад. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona
В Сирии в серьёзную аварию попала советник президента Башара Асада Луна аш-Шибл. По информации госагентства SANA, она находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Известно, что автомобиль с чиновницей вылетел с трассы, ведущей в Дамаск. После аварии она была доставлена в больницу с сильнейшими травмами. В частности, у советницы Асада диагностировали кровоизлияние в мозг.
Ранее Life.ru писал, что в Германии в ДТП погиб полицейский, сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана. Мужчина получил очень тяжёлые травмы и скончался в больнице. По сведениям местных СМИ, авария случилась из-за женщины, которая не заметила перекрытия на дороге.