В Германии погиб в ДТП сопровождавший в аэропорт кортеж Орбана полицейский

В Германии погиб сопровождавший в аэропорт Штутгарта кортеж премьера Венгрии Виктора Орбана полицейский. Об этом сообщают представители местных правоохранительных органов.

"В понедельник утром в районе Штутгарт-Дегерлох в результате трагической аварии 61-летний полицейский получил настолько серьёзные травмы, что вскоре скончался в больнице. Ещё один 27-летний полицейский получил тяжёлые травмы и находится на лечении", — говорится в сообщении полиции.

Немецкие средства массовой информации по этому поводу сообщают, что авария была спровоцирована женщиной. Находясь за рулём транспортного средства, она не заметила перекрытия проезжей части и столкнулась с полицейскими мотоциклами.

В то же время сообщается о состоянии здоровья венгерского премьер-министра Виктора Орбана, который до этого посетил матч чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией. Согласно предоставленным сведениям, в результате ДТП он не пострадал, а кортеж продолжил движение.