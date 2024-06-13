В Сиэтле задержали женщину, которая ворвалась с оружием в здание ФБР
KOMO News: Полиция задержала ворвавшуюся в здание ФБР в центре Сиэтла женщину
Вооружённая женщина ворвалась в здание ФБР, расположенное в центре Сиэтла, и забаррикадировалась там. Как передаёт KOMO News, в настоящее время злоумышленница задержана.
Задержание ворвавшейся в здание ФБР женщины в Сиэтле. Видео © Х / Bobby Ellison / Х / World Source News 24/7
Сообщается, что её больше часа уговаривали сдаться. Также известно, что женщина никого не брала в заложники, а от её действий никто не пострадал. Что послужило мотивом для этого преступления, предстоит разобраться стражам правопорядка.
Ранее Life.ru писал, что сотрудники американских правоохранительных органов задержали по обвинению в получении взяток бывшего высокопоставленного военнослужащего. Представители Министерства юстиции Соединённых Штатов пояснили, что речь идёт о командующем ВМС США в Европе и Африке и экс-главе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе адмирале в отставке Роберте Берке.
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