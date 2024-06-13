В Сиэтле задержали женщину, которая ворвалась с оружием в здание ФБР

Вооружённая женщина ворвалась в здание ФБР, расположенное в центре Сиэтла, и забаррикадировалась там. Как передаёт KOMO News, в настоящее время злоумышленница задержана.

Задержание ворвавшейся в здание ФБР женщины в Сиэтле. Видео © Х / Bobby Ellison / Х / World Source News 24/7

Сообщается, что её больше часа уговаривали сдаться. Также известно, что женщина никого не брала в заложники, а от её действий никто не пострадал. Что послужило мотивом для этого преступления, предстоит разобраться стражам правопорядка.