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13 июня, 01:37

В Сиэтле задержали женщину, которая ворвалась с оружием в здание ФБР

KOMO News: Полиция задержала ворвавшуюся в здание ФБР в центре Сиэтла женщину

Вооружённая женщина ворвалась в здание ФБР, расположенное в центре Сиэтла, и забаррикадировалась там. Как передаёт KOMO News, в настоящее время злоумышленница задержана.

Задержание ворвавшейся в здание ФБР женщины в Сиэтле. Видео © Х / Bobby Ellison / Х / World Source News 24/7

Сообщается, что её больше часа уговаривали сдаться. Также известно, что женщина никого не брала в заложники, а от её действий никто не пострадал. Что послужило мотивом для этого преступления, предстоит разобраться стражам правопорядка.

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Ранее Life.ru писал, что сотрудники американских правоохранительных органов задержали по обвинению в получении взяток бывшего высокопоставленного военнослужащего. Представители Министерства юстиции Соединённых Штатов пояснили, что речь идёт о командующем ВМС США в Европе и Африке и экс-главе командования союзных объединённых сил НАТО в Неаполе адмирале в отставке Роберте Берке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Алексей Соловьёв
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