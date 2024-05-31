Экс-командующий ВМС США в Европе и Африке арестован по делу о коррупции

Сотрудники американских правоохранительных органов задержали по обвинению в получении взяток бывшего командующего ВМС США в Европе и Африке и экс-главу командования союзных объединённых сил Североатлантического альянса в Неаполе адмирала в отставке Роберта Берка. Информация об этом была размещена на официальном интернет-портале Министерства юстиции Соединённых Штатов.

"Адмирал ВМФ в отставке и два бизнесмена были арестованы сегодня (31 мая. — Прим.Life.ru) по уголовным обвинениям, связанным с их ролью в схеме взяточничества, которая включала контракт правительства США", — говорится в сообщении.

Напомним, Берк занимал должность командующего Военно-морскими силами США в Европе и Африке и Командованием объединённых сил НАТО в Неаполе с 17 июля 2020 года по 27 июня 2022 года. До этого находился на различных высоких должностях в Пентагоне.