Попавшая в ДТП советник президента Сирии Башара Асада скончалась в больнице
Советник президента САР Башара Асада Луна аш-Шибл. Обложка © X / Mete Sohtaoğlu
Канцелярия президента Сирии Башара Асада сообщила о смерти советника главы государства Луны аш-Шибл, которая попала в ДТП 2 июля. Медики несколько дней боролись за жизнь чиновницы, но их старания оказались безрезультатными.
"Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибл, которая скончалась сегодня (5 июля — Прим. Life.ru) после ДТП", — гласит документ.
Ранее Life.ru сообщал, что автомобиль аш-Шибл вылетел с трассы, когда она двигалась в Дамаск. Советника Асада госпитализировали с тяжелейшими травмами. У неё диагностировали кровоизлияние в мозг.