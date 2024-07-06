Попавшая в ДТП советник президента Сирии Башара Асада скончалась в больнице

Канцелярия президента Сирии Башара Асада сообщила о смерти советника главы государства Луны аш-Шибл, которая попала в ДТП 2 июля. Медики несколько дней боролись за жизнь чиновницы, но их старания оказались безрезультатными.

"Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибл, которая скончалась сегодня (5 июля — Прим. Life.ru) после ДТП", — гласит документ.