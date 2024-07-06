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6 июля, 03:37

Попавшая в ДТП советник президента Сирии Башара Асада скончалась в больнице

Советник президента САР Башара Асада Луна аш-Шибл. Обложка © X / Mete Sohtaoğlu

Советник президента САР Башара Асада Луна аш-Шибл. Обложка © X / Mete Sohtaoğlu

Канцелярия президента Сирии Башара Асада сообщила о смерти советника главы государства Луны аш-Шибл, которая попала в ДТП 2 июля. Медики несколько дней боролись за жизнь чиновницы, но их старания оказались безрезультатными.

"Канцелярия президента Сирийской Арабской Республики оплакивает советника Луну аш-Шибл, которая скончалась сегодня (5 июля — Прим. Life.ru) после ДТП", — гласит документ.

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Ранее Life.ru сообщал, что автомобиль аш-Шибл вылетел с трассы, когда она двигалась в Дамаск. Советника Асада госпитализировали с тяжелейшими травмами. У неё диагностировали кровоизлияние в мозг.

Илья Пушкарев
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