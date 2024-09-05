Life.ru публикует видео ДТП с внедорожником депутата и автобусом в Ярославле

Видео момента ДТП с участием депутата Ярославской облдумы Марины Степановой публикует SHOT . По данным телеграм-канала, предпринимательница ехала со скоростью около 70 км/ч и нарушила ПДД — не уступила автобусу, ехавшему по главной дороге.

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Напомним, Марина Степанова на своём «ТАНКе» попала в серьёзное ДТП в Ярославле. Депутат влетела в автобус, пострадали семь человек. Предварительно, она не справилась с управлением.