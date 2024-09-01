Автолихач «боднул» ВАЗовскую классику и отправил на тот свет троих человек

Смертельное ДТП с участием трёх легковушек произошло 1 сентября в республике Мордовия. Жертвами трагедии стали три человека, за жизни ещё троих борются медики. Подробностями аварии поделились в региональном МВД.

Столкновение произошло в 14:35 на 88 километре трассы, соединяющей Ковылкино и Первомайск. Виновником ДТП, по предварительным данным, является водитель Renault Logan, который из-за несоблюдения дистанции протаранил впереди идущий автомобиль Lada. Из-за удара сзади «Жигули» вылетел на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus. На опубликованных полицией кадрах видно, что иномарки и ВАЗовская классика получили серьёзные механические повреждения.

Последствия смертельного ДТП в Мордовии. Фото © Telegram / МВД по Республике Мордовия

«В результате ДТП три человека скончались на месте происшествия, еще троё с различными травмами были доставлены в лечебное учреждение. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отчитались в МВД.