Злой рог: Перевозивший лося депутата Рашкина автомобиль вновь угодил в ДТП с сохатым

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области озвучил подробности ДТП с участием лося и автомобиля, принадлежавшего сыну бывшего депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. В сообщении говорится, что за рулём транспортного средства был 26-летний мужчина.

«Утром 23 августа 2024 года на территории Татищевского района произошло ДТП с участием дикого животного (лося). По информации, полученной от правоохранительных органов, животное пострадало от наезда автомобиля марки Lada Largus, принадлежащего Саратовскому отделению партии КПРФ, за рулём находился водитель 1998 года рождения» — уточнили в комитете.

Сохатый не оправился от сильного удара и скончался на месте. Так как лось погиб не в результате незаконной охоты, нанесённый животному миру ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Однако платить его будет уже не чета Рашкиных. Само ДТП произошло ещё 23 августа, семьи Рашкиных в машине не было. Находившиеся внутри четверо пассажиров и водитель не пострадали. Как рассказал ТАСС адвокат бывшего депутата Константин Лазарев, Рашкин сейчас находится не в Саратовской области, а в регионе Сибири.

"По злому стечению обстоятельств, та же самая машина", — дополнил Лазарев.

Сравнения автомобиля, дважды сбившего лося за четыре года. Обложка © Telegram / IZ.RU