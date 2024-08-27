Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 17:21

Случайность или рецидив?: Бывший депутат КПРФ Рашкин вновь попал в скандал с лосем

SHOT: Машина экс-депутата КПРФ Рашкина сбила лося в Саратовской области

Экс-депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин снова попал в скандал с участием лося. Автомобиль семьи политика сбил сохатого в Саратовской области, сообщает SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Как стало известно телеграм-каналу, «Лада Ларгус» сына Рашкина снесла животное, которое перебегало проезжую часть. Произошло это ранним утром 23 августа на трассе между сëлами Широкое и Большая Каменка в Татищевском районе. Водитель и четверо пассажиров авто не пострадали, предварительно самих Рашкиных в машине не было.

Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина
Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Напомним, что в апреле 2022 года Рашкина приговорили к трём годам тюрьмы условно за незаконную охоту. Он был задержан в Саратовской области, причём сам парламентарий сперва утверждал, что случайно наткнулся на "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. Впоследствии депутат всё же признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана. Из-за громкого уголовного дела Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Валерий Рашкин
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров