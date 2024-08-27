Случайность или рецидив?: Бывший депутат КПРФ Рашкин вновь попал в скандал с лосем
SHOT: Машина экс-депутата КПРФ Рашкина сбила лося в Саратовской области
Экс-депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин снова попал в скандал с участием лося. Автомобиль семьи политика сбил сохатого в Саратовской области, сообщает SHOT.
Фото © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, «Лада Ларгус» сына Рашкина снесла животное, которое перебегало проезжую часть. Произошло это ранним утром 23 августа на трассе между сëлами Широкое и Большая Каменка в Татищевском районе. Водитель и четверо пассажиров авто не пострадали, предварительно самих Рашкиных в машине не было.
Напомним, что в апреле 2022 года Рашкина приговорили к трём годам тюрьмы условно за незаконную охоту. Он был задержан в Саратовской области, причём сам парламентарий сперва утверждал, что случайно наткнулся на "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. Впоследствии депутат всё же признался в убийстве животного, однако оговорился, что из-за плохой видимости принял его за кабана. Из-за громкого уголовного дела Госдума досрочно прекратила полномочия Рашкина.