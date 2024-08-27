Случайность или рецидив?: Бывший депутат КПРФ Рашкин вновь попал в скандал с лосем

Экс-депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин снова попал в скандал с участием лося. Автомобиль семьи политика сбил сохатого в Саратовской области, сообщает SHOT .

Как стало известно телеграм-каналу, «Лада Ларгус» сына Рашкина снесла животное, которое перебегало проезжую часть. Произошло это ранним утром 23 августа на трассе между сëлами Широкое и Большая Каменка в Татищевском районе. Водитель и четверо пассажиров авто не пострадали, предварительно самих Рашкиных в машине не было.