Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина

Правоохранители в рамках расследования дела сбежавшего из РФ экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.

"В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*, проводятся обыски в жилище бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова (бывший помощник экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. — Прим. Life.ru)", — сообщил источник.

Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против Российской Федерации. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.