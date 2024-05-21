Обыски по делу Пономарёва* проходят у бывшего помощника экс-депутата Рашкина
Правоохранители в рамках расследования дела сбежавшего из РФ экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* проводят обыски в квартире бывшего главы московского муниципального округа Сокол Николая Степанова. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в силовых структурах.
"В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*, проводятся обыски в жилище бывшего главы московского муниципалитета Сокол Николая Степанова (бывший помощник экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. — Прим. Life.ru)", — сообщил источник.
Напомним, что бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва* ФСБ обвинила в госизмене за действия, направленные против Российской Федерации. Среди них — призывы к терроризму и участие в террористической организации.
* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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