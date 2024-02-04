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4 февраля, 10:48

Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против экс-депутата Пономарёва*

ФСБ возбудила несколько уголовных дел против экс-депутата Госудумы Ильи Пономарёва*. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарёва* дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России", — сказал источник.

По его данным, все следователи ФСБ объединили все дела в одном производстве.

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В частности, 29 декабря 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* по статье о распространении фейков о ВС РФ. В рамках него провели серию обысков в семи российских городах у администраторов некоторых телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы. А 8 октября прошлого года он был объявлен в розыск.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Обложка ©

t.me / i_ponomarev

Александра Мышляева
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