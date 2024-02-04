Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

ФСБ возбудила несколько уголовных дел против экс-депутата Госудумы Ильи Пономарёва*. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

"Следственное управление ФСБ собрало материалы, на основе которых возбудило против Пономарёва* дела — о государственной измене в форме перехода на сторону противника, об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, о публичных призывах с помощью интернета к осуществлению террористической деятельности и о публичных призывах с использованием интернета к деятельности, направленной против безопасности России", — сказал источник.

По его данным, все следователи ФСБ объединили все дела в одном производстве.