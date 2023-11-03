Беглый экс-депутат Госдумы Пономарёв* избежал наказания за ДТП в Киеве

Бывший депутат Государственный думы Илья Пономарёв* сумел избежать наказания за аварию в Киеве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Уточняется, что в августе 2022 года экс-депутат Госдумы врезался в машину, которая стояла на парковке. Чужой автомобиль помялся. По информации источника, украинские полицейские передали судебный протокол только в 2023 году.

Суд признал Пономарёва* виновным в ДТП. Однако производство по делу прекратилось из-за истечения сроков давности.

Экс-депутат Госдумы сбежал из России в 2014 году. Тогда на него завели уголовное дело о растрате. Сначала Пономарёв* жил в США, а потом переехал на Украину, где получил гражданство.

Напомним, 29 декабря 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* по статье о распространении фейков о ВС РФ. В рамках него провели серию обысков в семи городах России у администраторов некоторых телеграм-каналов и экс муниципальных депутатов Москвы.