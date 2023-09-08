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8 сентября, 12:00

Против бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы Пономарёва* завели новое дело

<p>Илья Пономарёв*. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko</p>

Илья Пономарёв*. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Против бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарёва* завели ещё одно уголовное дело. Об этом узнали в РИА "Новости" от информированного источника в правоохранительных органах.

"В отношении Ильи Пономарёва* возбуждено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности)", рассказал собеседник агентства.

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Напомним, 29 декабря 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва* по статье о распространении фейков о ВС РФ. В рамках него провели серию обысков в семи городах России у администраторов ряда телеграм-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Юрий Лысенко
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