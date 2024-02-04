ФСБ: Пономарёв* в 2022 году на "Азовстали" убеждал "Азов"** не покидать Мариуполь

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв*, находясь на "Азовстали" в 2022 году, убеждал полк "Азов"** не покидать Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

"В апреле 2022 года Пономарёв* И.В. находился на территории завода "Азовсталь", где вёл активную пропаганду среди командного состава полка "Азов"** о необходимости отстоять подразделениями Вооружённых сил Украины Мариуполь", — говорится на сайте российской спецслужбы.

Ранее сообщалось, что против Пономарёва* возбуждено несколько уголовных дел. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации. Также известно, что он принимает участие в деятельности легиона "Свобода России"**.