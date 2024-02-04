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4 февраля, 17:25

ФСБ: Пономарёв* в 2022 году на "Азовстали" убеждал "Азов"** не покидать Мариуполь

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв*, находясь на "Азовстали" в 2022 году, убеждал полк "Азов"** не покидать Мариуполь. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

"В апреле 2022 года Пономарёв* И.В. находился на территории завода "Азовсталь", где вёл активную пропаганду среди командного состава полка "Азов"** о необходимости отстоять подразделениями Вооружённых сил Украины Мариуполь", — говорится на сайте российской спецслужбы.

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Ранее сообщалось, что против Пономарёва* возбуждено несколько уголовных дел. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации. Также известно, что он принимает участие в деятельности легиона "Свобода России"**.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Запрещённые в России террористические организации.

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ТАСС / Zuma / Serg Glovny

Николь Вербер
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