Восемь человек погибли в ДТП с минивэном на трассе М-12 в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщили в местной прокуратуре, публикуя кадры с места трагедии. По редварительным данным, погибли восемь человек.

ДТП под Новгородом. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«Сегодня в дневное время на автомобильной дороге федерального значения М-12 «Восток» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению федерального законодательства, в том числе о соблюдении ПДД. Как сообщает региональный Минздрав, в результате аварии погибли восемь человек.

«По предварительной информации, в ДТП на федеральной автодороге пострадали 13 человек, из них восемь — погибли», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.