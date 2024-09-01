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1 сентября, 09:39

Восемь человек погибли в ДТП с минивэном на трассе М-12 в Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Об этом сообщили в местной прокуратуре, публикуя кадры с места трагедии. По редварительным данным, погибли восемь человек.

ДТП под Новгородом. Видео © Telegram / Прокуратура Нижегородской области

«Сегодня в дневное время на автомобильной дороге федерального значения М-12 «Восток» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием минивэна», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. В рамках проверки прокуратура даст оценку исполнению федерального законодательства, в том числе о соблюдении ПДД. Как сообщает региональный Минздрав, в результате аварии погибли восемь человек.

«По предварительной информации, в ДТП на федеральной автодороге пострадали 13 человек, из них восемь — погибли», — приводит сообщение ведомства Интерфакс.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на 26-м километре трассе Когалым — Ноябрьск в ХМАО перевернулся автобус, перевозящий вахтовых рабочих. В результате ДТП шесть человек пострадали, их госпитализировали в местную больницу. Всего на момент происшествия в транспортном средстве находились 11 человек.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Нижегородской области

Александра Мышляева
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