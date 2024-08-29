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29 августа, 14:21

«Бешеные цифры»: В Москве резко выросла смертность детей при ДТП

В Москве фиксируется резкий рост смертности детей при ДТП

За последние семь месяцев детская смертность в результате ДТП в Москве увеличилась на 67%. Об этом заявила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по г. Москва Анастасия Иванова.

«Рост количества ДТП составляет 30% за семь месяцев… И, к сожалению, количество погибших детей у нас увеличилось на 67%. Это совершенно бешеные цифры», — сказала Иванова.

Она добавила, что выявлено более 90 тысяч нарушений ПДД водителями, и 72 тысячи — пешеходами. Также сотрудники ГАИ с начала года пресекли не менее 41,5 тысячи нарушений правил перевозки детей в автомобиле.

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Ранее стала известна судьба студентки Башкировой, которая насмерть сбила детей на переходе и вышла по УДО. Девушка вышла из колонии год назад.

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Life.ru

Мария Любицкая
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