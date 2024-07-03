Стала известна судьба студентки Башкировой, которая насмерть сбила детей на переходе и вышла по УДО

Студентка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе в Солнцеве троих детей, вышла из тюрьмы по УДО в августе 2023 года. Наказание она отбывала в Рязанской области. Aif.ru выяснил, что там у девушки был доступ к телефону и она могла выходить в Интернет.

В издании отметили одну из переписок, где Башкирова, лишившая жизни двоих несовершеннолетних, говорила, что не чувствует себя виновной на 100%. По её словам, пешеходам надо было внимательнее переходить дорогу. Однако после выхода из места заключения девушка удалила социальные сети и перестала общаться с друзьями.

"Валерия после всего произошедшего очень закрыто себя ведёт. Хотя раньше активно вела соцсети. Даже с друзьями из прошлого не общается, хотя мы её поддерживали. Наверное, потому что мы часть травмирующего опыта и переломного момента в жизни. Даже несмотря на ту роль, которую сыграли в её судьбе. История-то уже неактуальна", — отметил бывший друг Башкировой.