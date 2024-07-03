Стала известна судьба студентки Башкировой, которая насмерть сбила детей на переходе и вышла по УДО
Сбившая двух детей на зебре в Солнцеве студентка Башкирова хочет стать адвокатом
Студентка Валерия Башкирова, которая сбила на пешеходном переходе в Солнцеве троих детей, вышла из тюрьмы по УДО в августе 2023 года. Наказание она отбывала в Рязанской области. Aif.ru выяснил, что там у девушки был доступ к телефону и она могла выходить в Интернет.
В издании отметили одну из переписок, где Башкирова, лишившая жизни двоих несовершеннолетних, говорила, что не чувствует себя виновной на 100%. По её словам, пешеходам надо было внимательнее переходить дорогу. Однако после выхода из места заключения девушка удалила социальные сети и перестала общаться с друзьями.
"Валерия после всего произошедшего очень закрыто себя ведёт. Хотя раньше активно вела соцсети. Даже с друзьями из прошлого не общается, хотя мы её поддерживали. Наверное, потому что мы часть травмирующего опыта и переломного момента в жизни. Даже несмотря на ту роль, которую сыграли в её судьбе. История-то уже неактуальна", — отметил бывший друг Башкировой.
Девушке уже 21 год. Она хочет стать адвокатом, а сейчас подрабатывает помощником юриста. Уточняется, что отец виновницы ДТП выплатил компенсацию пострадавшим семьям, однако точная цифра не сообщается. Родные погибших мальчиков также отметили, что не хотят называть суммы.
Напомним, в июле 2021 года на улице Авиаторов в Москве студентка Валерия Башкирова на "мазде" сбила троих детей на пешеходном переходе. В результате трагедии погибли два ребёнка — пяти и трёх лет. Кроме того, в ДТП пострадала четырёхмесячная девочка, которая находилась в коляске. Малышка выжила, но получила ушибы и сотрясение мозга. Суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. В конце августа прошлого года девушка вышла по УДО.
Тверской районный суд Москвы