Валерия Башкирова, сбившая детей на переходе в Москве, вышла из колонии по УДО

Бывшая студентка Валерия Башкирова, которая в 2021 году сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, вышла на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает SHOT .

В общей сложности Башкирова отбывала наказание два года и два месяца. Четыре месяца из них она провела в СИЗО.