Регион

Уведомления отключены

25 августа, 14:40
9054

Валерия Башкирова, сбившая детей на переходе в Москве, вышла из колонии по УДО

Бывшая студентка Валерия Башкирова, которая в 2021 году сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, вышла на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает SHOT.

В общей сложности Башкирова отбывала наказание два года и два месяца. Четыре месяца из них она провела в СИЗО.

Бывшая студентка Валерия Башкирова, которая в 2021 году сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Напомним, в июле 2021 года на улице Авиаторов в Москве студентка Валерия Башкирова на "мазде" сбила троих детей на пешеходном переходе. В результате трагедии погибли два ребёнка — пяти и трёх лет. Также в ДТП пострадала четырёхмесячная девочка, которая была в коляске. Малышка выжила, но получила ушибы и сотрясение. Суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Ей на несколько лет запретили водить автомобиль. Прокуратура обжаловала этот приговор и потребовала более жёсткое наказание — шесть лет колонии общего режима. Однако суд оставил приговор в силе.

Изначально осуждённый на 22 года строгого режима генерал Сугробов вышел по УДО

Изначально осуждённый на 22 года строгого режима генерал Сугробов вышел по УДО

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров