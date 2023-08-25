Валерия Башкирова, сбившая детей на переходе в Москве, вышла из колонии по УДО
Бывшая студентка Валерия Башкирова, которая в 2021 году сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве, вышла на свободу условно-досрочно. Об этом сообщает SHOT.
В общей сложности Башкирова отбывала наказание два года и два месяца. Четыре месяца из них она провела в СИЗО.
Бывшая студентка Валерия Башкирова, которая в 2021 году сбила троих детей на пешеходном переходе в Москве. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, в июле 2021 года на улице Авиаторов в Москве студентка Валерия Башкирова на "мазде" сбила троих детей на пешеходном переходе. В результате трагедии погибли два ребёнка — пяти и трёх лет. Также в ДТП пострадала четырёхмесячная девочка, которая была в коляске. Малышка выжила, но получила ушибы и сотрясение. Суд приговорил Башкирову к пяти годам колонии-поселения. Ей на несколько лет запретили водить автомобиль. Прокуратура обжаловала этот приговор и потребовала более жёсткое наказание — шесть лет колонии общего режима. Однако суд оставил приговор в силе.
Telegram / SHOT