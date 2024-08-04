Машина врезалась в дерево в Новой Москве, погибли 3 человека

Утром 4 августа у села Ознобишино в Новой Москве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает 360.ru.

Авария случилась на съезде с Варшавского шоссе, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево. Затем машина вылетела в кювет. Транспортное средство оказалось сильно повреждено. В салоне были зажаты тела трёх погибших. Их деблокировали из машины спасатели.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, травмы, несовместимые с жизнью, получил сам водитель иномарки, а также двое пассажиров — 15-летний юноша и 23-летняя девушка. Они погибли на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбирается представители надзорного органа.