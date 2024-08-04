Машина врезалась в дерево в Новой Москве, погибли 3 человека
Место ДТП с с Peugeot в Новой Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
Утром 4 августа у села Ознобишино в Новой Москве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает 360.ru.
Авария случилась на съезде с Варшавского шоссе, водитель автомобиля Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево. Затем машина вылетела в кювет. Транспортное средство оказалось сильно повреждено. В салоне были зажаты тела трёх погибших. Их деблокировали из машины спасатели.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы, травмы, несовместимые с жизнью, получил сам водитель иномарки, а также двое пассажиров — 15-летний юноша и 23-летняя девушка. Они погибли на месте происшествия. В обстоятельствах случившегося разбирается представители надзорного органа.
Днём ранее, 3 августа, жёсткое ДТП с пострадавшими случилось в Берёзовском районе Красноярского края. Туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Травмы различной степени тяжести получили 25 человек, в их числе есть трое детей.