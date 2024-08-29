В ХМАО перевернулся автобус с вахтовыми рабочими, пострадали шесть человек
Депздрав ХМАО: Шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Югре
ДТП с вахтовым автобусом в Югре. Обложка © Telegram / Доктор DAA
На 26-м километре трассе Когалым — Ноябрьск в ХМАО перевернулся автобус, перевозящий вахтовых рабочих. Шесть человек пострадали и были доставлены в больницу. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём телеграм-канале.
Авария с вахтовым автобусом в Югре. Фото © Telegram / Доктор DAA
ДТП произошло ранним утром 29 августа. На момент происшествия в нём находились 11 человек, шесть из которых доставлены в Когалымскую городскую больницу.
Недавно в Уярском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада» и «Субару». До приезда скорой помощи погиб 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару».