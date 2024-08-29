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29 августа, 06:28

В ХМАО перевернулся автобус с вахтовыми рабочими, пострадали шесть человек

Депздрав ХМАО: Шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом в Югре

ДТП с вахтовым автобусом в Югре. Обложка © Telegram / Доктор DAA

ДТП с вахтовым автобусом в Югре. Обложка © Telegram / Доктор DAA

На 26-м километре трассе Когалым — Ноябрьск в ХМАО перевернулся автобус, перевозящий вахтовых рабочих. Шесть человек пострадали и были доставлены в больницу. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём телеграм-канале.

Авария с вахтовым автобусом в Югре. Фото © Telegram / Доктор DAA

Авария с вахтовым автобусом в Югре. Фото © Telegram / Доктор DAA

ДТП произошло ранним утром 29 августа. На момент происшествия в нём находились 11 человек, шесть из которых доставлены в Когалымскую городскую больницу.

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Николай Рюмин
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