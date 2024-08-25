Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 20:27

При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали четыре ребёнка

МВД: Четыре ребёнка пострадали в ДТП на Земляном Валу в центре Москвы

В центре российской столицы вечером 25 августа столкнулись два легковых транспортных средства. Как передаёт московская Госавтоинспекция в своём телеграм-канале, в результате случившегося пострадали четыре ребёнка.

По данным правоохранителей, авария произошла около восьми часов в районе дома №73, расположенного на улице Земляной Вал в центре Москвы. Там после столкновения двух машин помощь потребовалась четверым несовершеннолетним участникам этого ДТП.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — уточнили в ведомстве.

Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы
Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы

Ранее Life.ru писал, что ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщалось, что автомобиль «Ниссан-Террано» двигался по дороге Зверево – Малиновка в сторону посёлка Барышево, однако в какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением.

Обложка ©

Life.ru

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • МВД РФ
  • ДТП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров