При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали четыре ребёнка
МВД: Четыре ребёнка пострадали в ДТП на Земляном Валу в центре Москвы
В центре российской столицы вечером 25 августа столкнулись два легковых транспортных средства. Как передаёт московская Госавтоинспекция в своём телеграм-канале, в результате случившегося пострадали четыре ребёнка.
По данным правоохранителей, авария произошла около восьми часов в районе дома №73, расположенного на улице Земляной Вал в центре Москвы. Там после столкновения двух машин помощь потребовалась четверым несовершеннолетним участникам этого ДТП.
«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщалось, что автомобиль «Ниссан-Террано» двигался по дороге Зверево – Малиновка в сторону посёлка Барышево, однако в какой-то момент водитель иномарки не справился с управлением.
Life.ru