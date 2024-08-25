При столкновении двух машин в центре Москвы пострадали четыре ребёнка

В центре российской столицы вечером 25 августа столкнулись два легковых транспортных средства. Как передаёт московская Госавтоинспекция в своём телеграм-канале, в результате случившегося пострадали четыре ребёнка.

По данным правоохранителей, авария произошла около восьми часов в районе дома №73, расположенного на улице Земляной Вал в центре Москвы. Там после столкновения двух машин помощь потребовалась четверым несовершеннолетним участникам этого ДТП.

«В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции», — уточнили в ведомстве.