Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы

Автомобиль Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы. По данным Life.ru, пострадал водитель легковушки.

Автомобиль Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы. Видео © Life.ru

Всё произошло сегодня около 22:30. Два автомобиля столкнулись на Тверской, и один из них влетел в бар Krombacher. В результате пострадал водитель Nissan Teana, машину которого сильно разворотило. Информации о состоянии второго участника ДТП нет.

В данный момент на месте образовалась огромная пробка — движение затруднено по Тверской-Ямской и Большой Грузинской улицам. Точные причины произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.