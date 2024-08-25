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24 августа, 21:33

Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы

Машина врезалась в пивной ресторан на Тверской-Ямской улице в Москве

Автомобиль Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы. По данным Life.ru, пострадал водитель легковушки.

Автомобиль Nissan Teana влетел в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы. Видео © Life.ru

Всё произошло сегодня около 22:30. Два автомобиля столкнулись на Тверской, и один из них влетел в бар Krombacher. В результате пострадал водитель Nissan Teana, машину которого сильно разворотило. Информации о состоянии второго участника ДТП нет.

В данный момент на месте образовалась огромная пробка — движение затруднено по Тверской-Ямской и Большой Грузинской улицам. Точные причины произошедшего выясняются. На месте работают экстренные службы.

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Life.ru

Оксана Попова
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