Водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних сестёр на западе Москвы
МВД: На западе Москвы иномарка сбила двух сестёр 6 и 17 лет на Боровском шоссе
На западе Москвы под колёсами иномарки едва не погибли две несовершеннолетние девочки. Как передаёт в своём телеграм-канале столичное управление Госавтоинспекции, инцидент произошёл на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы.
В ведомстве рассказали, что водитель легковушки "Мицубиси" наехал на двух сестёр шести и 17 лет. Сообщается, что они переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте.
В итоге обеих доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося.
Ранее сообщалось о другом серьёзном ДТП. Семь пассажиров микроавтобуса, опрокинувшегося на трассе Новороссийск – Керчь, обратились за медицинской помощью, согласно информации от ГУ МВД по Краснодарскому краю. Авария произошла около четырёх утра в районе хутора Тарусино, когда, по предварительным данным, 56-летний водитель уснул за рулём, в салоне находилось 19 человек. Полиция проводит административное расследование происшествия.
Life.ru