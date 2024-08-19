Водитель иномарки сбил двух несовершеннолетних сестёр на западе Москвы

На западе Москвы под колёсами иномарки едва не погибли две несовершеннолетние девочки. Как передаёт в своём телеграм-канале столичное управление Госавтоинспекции, инцидент произошёл на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы.

В ведомстве рассказали, что водитель легковушки "Мицубиси" наехал на двух сестёр шести и 17 лет. Сообщается, что они переходили проезжую часть в неустановленном для этого месте.

В итоге обеих доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время пытаются разобраться в обстоятельствах случившегося.