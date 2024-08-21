В Челябинской области водитель устроил ДТП и бросил пассажира умирать в траве

В Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП, водитель автомобиля улетел в кювет. В результате погиб пассажир, которого виновник аварии бросил на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Чебаркульском районе 35-летний мужчина, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. При этом, он оказался зажат под автомобилем, а его 46-летний пассажир вылетел через стекло и находился в 15 метрах от автомашины без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В МВД дополнили, что после аварии мужчина позвонил своим знакомым и попросил их о помощи. Те приехали и вытащили водителя из салона, а после отбуксировали машину. При этом водитель не сообщил о факте ДТП и не вызвал медиков пострадавшему пассажиру. Тот так и остался лежать в траве, его через четыре часа нашли случайные прохожие.

Пострадавший пассажир попал в больницу, где скончался спустя сутки. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.