Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 08:00

В Челябинской области водитель устроил ДТП и бросил пассажира умирать в траве

Место ДТП в Челябинской области. Обложка © Telegram / Полиция Южного Урала

Место ДТП в Челябинской области. Обложка © Telegram / Полиция Южного Урала

В Чебаркульском районе Челябинской области произошло ДТП, водитель автомобиля улетел в кювет. В результате погиб пассажир, которого виновник аварии бросил на месте, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В Чебаркульском районе 35-летний мужчина, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. При этом, он оказался зажат под автомобилем, а его 46-летний пассажир вылетел через стекло и находился в 15 метрах от автомашины без признаков жизни", — говорится в сообщении.

В МВД дополнили, что после аварии мужчина позвонил своим знакомым и попросил их о помощи. Те приехали и вытащили водителя из салона, а после отбуксировали машину. При этом водитель не сообщил о факте ДТП и не вызвал медиков пострадавшему пассажиру. Тот так и остался лежать в траве, его через четыре часа нашли случайные прохожие.

Пострадавший пассажир попал в больницу, где скончался спустя сутки. Возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

Трое взрослых и ребёнок погибли в жёстком огненном ДТП под Хабаровском
Трое взрослых и ребёнок погибли в жёстком огненном ДТП под Хабаровском

А ранее Life.ru писал, что в Челябинской области произошла смертельная авария на участке трассы М5. Жертвами ДТП стали четверо.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров