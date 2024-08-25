В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб человек

ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Автомобиль «Ниссан-Террано» двигался по дороге Зверево – Малиновка в сторону посёлка Барышево. Однако на девятом километре автотрассы водитель иномарки не справился с управлением.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», машина съехала с дороги и столкнулась с деревом, после чего опрокинулась. Водитель транспортного средства скончался на месте аварии от полученных травм. О других пострадавших не сообщается.