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25 августа, 08:53

В ДТП в Выборгском районе Ленобласти погиб человек

ДТП со смертельным исходом произошло в Выборгском районе Ленинградской области. Автомобиль «Ниссан-Террано» двигался по дороге Зверево – Малиновка в сторону посёлка Барышево. Однако на девятом километре автотрассы водитель иномарки не справился с управлением.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», машина съехала с дороги и столкнулась с деревом, после чего опрокинулась. Водитель транспортного средства скончался на месте аварии от полученных травм. О других пострадавших не сообщается.

Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы
Легковушка влетела в пивной ресторан Krombacher в самом центре Москвы

Ранее в Дагестане ДТП унесло жизнь туристки, ещё три человека пострадали. До этого в Новосибирской области при аварии с автобусом пострадало сразу десять человек.

Обложка ©

Pixabay / AKuptsova

Борис Эльфанд
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