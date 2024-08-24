Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Место ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © Telegram / mvd_54
Десять человек пострадали при съезде в кювет автобуса в Новосибирской области, сообщили в региональном главке МВД. Транспортное средство ехало по маршруту «Сузун — Черепаново».
«На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Ранее семь человек пострадали при съезде в кювет туристического автобуса в Псковской области. Среди них есть дети — мальчик и девочка. Прокуратура проводит проверку.