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24 августа, 09:48

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Место ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © Telegram / mvd_54

Место ДТП с автобусом в Новосибирской области. Обложка © Telegram / mvd_54

Десять человек пострадали при съезде в кювет автобуса в Новосибирской области, сообщили в региональном главке МВД. Транспортное средство ехало по маршруту «Сузун — Черепаново».

«На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

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Ранее семь человек пострадали при съезде в кювет туристического автобуса в Псковской области. Среди них есть дети — мальчик и девочка. Прокуратура проводит проверку.

Матвей Константинов
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