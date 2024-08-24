Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области

Десять человек пострадали при съезде в кювет автобуса в Новосибирской области, сообщили в региональном главке МВД. Транспортное средство ехало по маршруту «Сузун — Черепаново».

«На момент ДТП в салоне автобуса находилось десять пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.