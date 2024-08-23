Два ребёнка пострадали при съезде автобуса в кювет в Псковской области
Место ДТП с автобусом в Псковской области. Обложка © VK / Псковская станция скорой помощи
Семь человек пострадали при съезде туристического автобуса в кювет в Усвятском районе Псковской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. Транспортное средство выполняло туристический рейс Брянск — Санкт-Петербург.
Место ДТП с автобусом в Курской области. Видео © VK / Типичный Брянск
«Водитель <...> на неосвещённом участке дороги на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением транспортом, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок», — сказала собеседница ТАСС.
Среди пострадавших есть двое детей — мальчик 2014-го и девочка 2013 года рождения. Никому их пассажиров не потребовалась госпитализация. Прокуратура Псковской области уже начала проверку.
Ранее четыре человека погибли в ДТП с фурой в Челябинской области. На месте образовалась длинная пробка.