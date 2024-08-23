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23 августа, 10:37

Два ребёнка пострадали при съезде автобуса в кювет в Псковской области

Место ДТП с автобусом в Псковской области. Обложка © VK / Псковская станция скорой помощи

Место ДТП с автобусом в Псковской области. Обложка © VK / Псковская станция скорой помощи

Семь человек пострадали при съезде туристического автобуса в кювет в Усвятском районе Псковской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. Транспортное средство выполняло туристический рейс Брянск — Санкт-Петербург.

Место ДТП с автобусом в Курской области. Видео © VK / Типичный Брянск

«Водитель <...> на неосвещённом участке дороги на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением транспортом, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок», — сказала собеседница ТАСС.

Среди пострадавших есть двое детей — мальчик 2014-го и девочка 2013 года рождения. Никому их пассажиров не потребовалась госпитализация. Прокуратура Псковской области уже начала проверку.

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Матвей Константинов
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