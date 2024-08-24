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24 августа, 13:54

Туристка погибла и ещё три человека пострадали в ДТП в Дагестане

Место ДТП с туристами в Дагестане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Место ДТП с туристами в Дагестане. Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Дагестан

Туристка из Рязани погибла в ДТП в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла на 211-м километре автодороги «Грозный — Ботлих — Араканская площадка»: местный житель, сидевший за рулём «хонды», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась. Есть пострадавшие.

«Пассажир, 21-летняя жительница Рязани, скончалась на месте происшествия. Водитель и двое его пассажиров — 23-летняя жительница Саратова и 27-летняя жительница Астрахани — госпитализированы», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Также ведомство контролирует ход разбирательств по факту аварии.

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Матвей Константинов
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