Туристка погибла и ещё три человека пострадали в ДТП в Дагестане

Туристка из Рязани погибла в ДТП в Дагестане, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Авария произошла на 211-м километре автодороги «Грозный — Ботлих — Араканская площадка»: местный житель, сидевший за рулём «хонды», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась. Есть пострадавшие.

«Пассажир, 21-летняя жительница Рязани, скончалась на месте происшествия. Водитель и двое его пассажиров — 23-летняя жительница Саратова и 27-летняя жительница Астрахани — госпитализированы», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Также ведомство контролирует ход разбирательств по факту аварии.