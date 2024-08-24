На юге Турции 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
В Турции перевернулся автобус, следовавший из Ыспарты в Анталию. Обложка © Adana Toros Gazetesi
В турецкой провинции Бурдур, не вписавшись в поворот, перевернулся автобус. По имеющимся данным, пострадали 13 человек. Информацию передаёт местная газета Adana Toros Gazetesi.
«Авария произошла в 02:15 в ночь на субботу (время совпадает с московским — прим. Life.ru). Автобус, который ехал из Ыспарты в Анталью с 35 пассажирами, водителем и помощником на борту, не вписался в поворот у деревни Эльсазы и перевернулся», — сообщает издание.
Восьми пассажирам понадобилась госпитализация. Всего в автобусе находилось 37 человек, включая водителя и его помощника.
Ранее Life.ru сообщал о ДТП с участием автобуса в Литве. В результате аварии пострадало двое россиян. Калининградские власти оказали необходимую помощь пострадавшим гражданам РФ.