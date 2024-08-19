Двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в Литве

В результате аварии с автобусом, ехавшим по маршруту Рига — Калининград, пострадало 26 пассажиров, среди них есть россияне. Всего в салоне находилось 47 человек. Власти Калининградской области пообещали оказать помощь гражданам РФ.

ДТП случилось на территории Литвы. Пассажиры, получившие травмы, доставлены в больницы городов Юрбакас и Шакяй.

"Остальные люди в настоящее время находятся в Гелгаудишкской специальной школе, а самоуправление Шакяй позаботилось о том, чтобы люди были накормлены и находились в безопасности", — приводит портал гостелерадио Латвии LSM слова представителя полиции Мариямпольского уезда Литвы Гинтаре Навицкайте.

Автобусом управлял гражданин Латвии. Не справившись с управлением, он врезался в островок безопасности на дороге. Транспортное средство перевернулось. Председатель правления компании Norma-A Андрис Подгорный в разговоре с порталом предположил, что причиной аварии мог стать "замысловатый поворот". Водитель автобуса находится в больнице, начато досудебное расследование, пишет jurbarkosviesa.lt.