Жуткое лобовое ДТП унесло жизни двух человек в Красноярском крае
Два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»в Красноярском крае
Смертельное ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГИБДД24
В Уярском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада» и «Субару». Полиция устанавливает все обстоятельства, сообщает официальный Telegram Госавтоинспекции Красноярского края.
Страшная авария случилась ночью на 940 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару» погибли на месте до приезда медицинской помощи. Водителя и второго пассажира иномарки доставили в больницу с травмами различной тяжести.
«Водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Субару», который двигался во встречном направлении», — сообщили в Госавтоинспекции.
Ещё одно смертельное ДТП произошло 26 августа трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В результате аварии погибли два человека. Во время движения на дороге произошло страшное лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Carina и грузовика Sitrak.