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27 августа, 07:17

Жуткое лобовое ДТП унесло жизни двух человек в Красноярском крае

Два человека погибли в ДТП на трассе Р-255 «Сибирь»в Красноярском крае

Смертельное ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГИБДД24

Смертельное ДТП в Красноярском крае. Обложка © Telegram / ГИБДД24

В Уярском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада» и «Субару». Полиция устанавливает все обстоятельства, сообщает официальный Telegram Госавтоинспекции Красноярского края.

Страшная авария случилась ночью на 940 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару» погибли на месте до приезда медицинской помощи. Водителя и второго пассажира иномарки доставили в больницу с травмами различной тяжести.

«Водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Субару», который двигался во встречном направлении», — сообщили в Госавтоинспекции.

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Ещё одно смертельное ДТП произошло 26 августа трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В результате аварии погибли два человека. Во время движения на дороге произошло страшное лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Carina и грузовика Sitrak.

Наталья Афонина
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