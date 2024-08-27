Жуткое лобовое ДТП унесло жизни двух человек в Красноярском крае

В Уярском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Лада» и «Субару». Полиция устанавливает все обстоятельства, сообщает официальный Telegram Госавтоинспекции Красноярского края.

Страшная авария случилась ночью на 940 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель автомобиля «Лада» и 41-летняя пассажирка «Субару» погибли на месте до приезда медицинской помощи. Водителя и второго пассажира иномарки доставили в больницу с травмами различной тяжести.

«Водитель автомобиля «Лада», двигаясь со стороны Канска в сторону Красноярска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Субару», который двигался во встречном направлении», — сообщили в Госавтоинспекции.