Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

Ночью 26 августа на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошла трагедия, в результате которой погибли два человека. По данным региональной госавтоинспекции, там произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Carina и грузовика Sitrak.

Комментарии с места ДТП: командир отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Максим Лыков. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Установлено, что водитель Toyota Carina 1960 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял водитель 1971 года рождения. После удара легковой автомобиль съехал в левый кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Toyota Carina. Возраст женщины, находившейся в машине, на данный момент уточняется, предполагается, что ей около 60 лет. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения всех деталей происшествия.