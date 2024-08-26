Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском
В Новосибирской области при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Авария произошла в 0:25 на трассе Р-254 «Иртыш». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области
Ночью 26 августа на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошла трагедия, в результате которой погибли два человека. По данным региональной госавтоинспекции, там произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Carina и грузовика Sitrak.
Комментарии с места ДТП: командир отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Максим Лыков. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области
Установлено, что водитель Toyota Carina 1960 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял водитель 1971 года рождения. После удара легковой автомобиль съехал в левый кювет.
В результате аварии погибли водитель и пассажир Toyota Carina. Возраст женщины, находившейся в машине, на данный момент уточняется, предполагается, что ей около 60 лет. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения всех деталей происшествия.
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