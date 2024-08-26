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26 августа, 03:37

Два человека погибли в страшном ДТП на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

Авария произошла в 0:25 на трассе Р-254 «Иртыш». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Авария произошла в 0:25 на трассе Р-254 «Иртыш». Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Ночью 26 августа на трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошла трагедия, в результате которой погибли два человека. По данным региональной госавтоинспекции, там произошло лобовое столкновение легкового автомобиля Toyota Carina и грузовика Sitrak.

Комментарии с места ДТП: командир отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Новосибирской области Максим Лыков. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Новосибирской области

Установлено, что водитель Toyota Carina 1960 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, которым управлял водитель 1971 года рождения. После удара легковой автомобиль съехал в левый кювет.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Toyota Carina. Возраст женщины, находившейся в машине, на данный момент уточняется, предполагается, что ей около 60 лет. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения всех деталей происшествия.

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Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, произошедшем на дороге Зверево – Малиновка. Водитель автомобиля «Ниссан-Террано», движущийся в сторону посёлка Барышево, не справился с управлением на девятом километре автотрассы. В результате машина съехала с дороги, врезалась в дерево и перевернулась.

Кирилл Сосновских
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