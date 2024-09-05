В Ярославле депутат облдумы влетела на внедорожнике в автобус

Депутат Ярославской облдумы Марина Степанова влетела на "ТАНКе" в автобус в Ярославской области. В результате жёсткого ДТП пострадали 7 человек, по словам очевидцев. Женщина, предварительно, не справилась с управлением

Авария произошла на перекрёстке улиц Луначарского и Карякинской. Предпринимательница и депутат, 49-летняя Марина Степанова на джипе въехала на скорости в ПАЗ. От удара автобус отлетел, врезавшись в стену дома. Пострадали 7 человек, их осмотрели медики, 4 госпитализировали.

По данным SHOT, на джипе Степановой висит 23 штрафа на 19 500 рублей, последний штраф начислили 22 августа, большинство из них — за превышение скорости. В беседе с нами помощник депутата заявил, что Степанова на приёме у врача, которые рекомендовали ей остаться несколько дней в стационаре.

Степанова — владелец фермерского хозяйства, в областную думу её избрали в 2023 году. Она занимает пост зампредседателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи.