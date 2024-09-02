Водитель скорой протаранил легковушку в Севастополе и чуть не угробил фельдшера с автоледи

Сегодня утром в Севастополе на проспекте Генерала Острякова машина скорой помощи с включённой мигалкой врезалась в легковой автомобиль KIA, который двигался на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба местной полиции.

Авария в Севастополе. Видео © Telegram / Полиция Севастополя

«Сегодня, в 06 часов 55 минут на пр. Генерала Острякова, д. 143, 54-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи «ГАЗ», двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрёстке с отступлением от ПДД РФ с включёнными проблесковыми маяками и спецсигналами, произвёл столкновение с легковым автомобилем KIA под управлением 38-летней женщины-водителя, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора», — сказано в тексте сообщения.

В результате столкновения различные травмы получили 23-летняя фельдшер скорой помощи и автоледи из легковушки. Все участники ДТП находились в трезвом состоянии.