Водитель скорой протаранил легковушку в Севастополе и чуть не угробил фельдшера с автоледи
Две женщины пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и легковушкой в Севастополе
Последствия ДТП в Севастополе. Фото © Telegram / Полиция Севастополя
Сегодня утром в Севастополе на проспекте Генерала Острякова машина скорой помощи с включённой мигалкой врезалась в легковой автомобиль KIA, который двигался на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба местной полиции.
Авария в Севастополе. Видео © Telegram / Полиция Севастополя
«Сегодня, в 06 часов 55 минут на пр. Генерала Острякова, д. 143, 54-летний водитель, управляя автомобилем скорой помощи «ГАЗ», двигаясь на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрёстке с отступлением от ПДД РФ с включёнными проблесковыми маяками и спецсигналами, произвёл столкновение с легковым автомобилем KIA под управлением 38-летней женщины-водителя, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора», — сказано в тексте сообщения.
В результате столкновения различные травмы получили 23-летняя фельдшер скорой помощи и автоледи из легковушки. Все участники ДТП находились в трезвом состоянии.
Ранее восемь человек стали жертвами ДТП с участием минивэна на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. В общей сложности пострадали 13 человек. На видео вдоль дороги разбросаны оторванные от автомобилей куски.