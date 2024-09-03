Гигантская стена огня перекрыла трассу М-11 "Нева" в Тверской области

Серьёзное ДТП произошло на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, в результате которого гигантская стена огня перекрыла дорогу. Кадры с места публикует SHOT.

ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области. Видео © SHOT

В беседе с SHOT очевидцы рассказали, что прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров. Предварительно, взрыву и пожару предшествовало ДТП недалеко от деревни Изворотень Калининского района.

Огонь растянулся по дороге плотной стеной, на данный момент непонятно, сколько автомобилей он поглотил. Движение в сторону Петербурга перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.