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3 сентября, 16:41

Гигантская стена огня перекрыла трассу М-11 "Нева" в Тверской области

Бензовоз загорелся после ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области

Серьёзное ДТП произошло на трассе М-11 "Нева" в Тверской области, в результате которого гигантская стена огня перекрыла дорогу. Кадры с места публикует SHOT.

ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области. Видео © SHOT

В беседе с SHOT очевидцы рассказали, что прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров. Предварительно, взрыву и пожару предшествовало ДТП недалеко от деревни Изворотень Калининского района.

Огонь растянулся по дороге плотной стеной, на данный момент непонятно, сколько автомобилей он поглотил. Движение в сторону Петербурга перекрыто. Информация о пострадавших уточняется.

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Ранее Life.ru писал, что восемь человек стали жертвами ДТП с участием минивэна на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. В общей сложности пострадали 13 человек. На видео вдоль дороги разбросаны оторванные от автомобилей куски.

Николь Вербер
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