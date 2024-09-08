Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Башкирии 8 сентября, 14:57 ДТП в Башкирии. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

В Башкирии три автомобиля столкнулись на трассе Уфа — Оренбург, в результате чего два человека скончались, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

ДТП в Башкирии. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Башкортостана

«Водитель Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, после чего съехал в кювет и опрокинулся. От удара водитель Daewoo столкнулся со встречным Renault Duster», — говорится в тексте.

Там уточняется, что водитель Toyota и его пассажирка умерли до приезда бригады медиков. Пятеро из находившихся в других машинах, в том числе один несовершеннолетний, госпитализированы.

Ранее сообщается, что двое взрослых и ребёнок стали жертвами страшной аварии на трассе в Крыму. Ещё два человека получили травмы. Легковушка, где находилась семья, съехала после столкновения в кювет и загорелась.

Авторы Татьяна Миссуми