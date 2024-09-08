Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП в Крыму

Двое взрослых и ребёнок стали жертвами страшной аварии на трассе в Крыму. Как сообщили в региональном управлении МВД, ещё два человека получили травмы.

По информации ведомства, авария произошла вечером, 7 сентября в Первомайском районе у села Абрикосово. Предварительно, 38-летний водитель Citroen при проезде регулируемого перекрёстка не пропустил Lada Granta под управлением мужчины 1989 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Citroen, в котором находилась семья из четырёх человек, съехал в кювет и после опрокидывания загорелся. Трое человек погибли, в том числе ребенок 2015 года рождения. Ещё двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.