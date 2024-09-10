Автобус перевернулся в Якутии, пострадали 20 человек

В Алданском районе Якутии, по предварительным данным, около 20 человек пострадали при ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики. Авария произошла на федеральной трассе «Лена».

«Перевернулся автобус с пассажирами. <…> По предварительным данным, пассажирский автобус съехал с трассы, в результате ДТП имеются около 20 пострадавших», — говорится в сообщении.

Десять пассажиров попутным транспортом доставлены в ЦРБ города Алдана, сообщает пресс-служба МЧС России.