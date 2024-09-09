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9 сентября, 07:50

В смертельном ДТП с переполненным бойцами ВСУ автобусом пострадали 12 человек

Во Львовской области автобус с солдатами ВСУ попал в ДТП, 12 человек пострадали

Во Львовской области автобус, перевозящий солдат ВСУ, столкнулся на трассе с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб, ещё 12 — пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Последния ДТП во Львовской области. Видео © Telegram / Политика Страны

На видео заметно, что кабина автобуса смялась от удара, как бумажный лист. В результате погиб его водитель, а ещё 12 пассажиров получили различные травмы. Авария произошла в 3.30 ночи на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе.

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Ранее три человека, включая ребёнка, погибли в аварии на трассе в Крыму в Первомайском районе у села Абрикосово. водитель Citroen при проезде регулируемого перекрёстка не пропустил Lada Granta, в результате чего съехал в кювет, опрокинулся и загорелся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Владимир Озеров
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