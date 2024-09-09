В смертельном ДТП с переполненным бойцами ВСУ автобусом пострадали 12 человек

Во Львовской области автобус, перевозящий солдат ВСУ, столкнулся на трассе с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб, ещё 12 — пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

Последния ДТП во Львовской области. Видео © Telegram / Политика Страны

На видео заметно, что кабина автобуса смялась от удара, как бумажный лист. В результате погиб его водитель, а ещё 12 пассажиров получили различные травмы. Авария произошла в 3.30 ночи на трассе Киев — Чоп в Стрыйском районе.