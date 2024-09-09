Служу России? Дикий кабан угробил «главного по дронам» для ВСУ в Киеве Куратор направления дронов в Минстратегпроме Украины Олейник погиб в ДТП в Киеве 9 сентября, 07:45 Ярослав Олейник. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Олейник

На Украине советник бывшего министра стратегической промышленности Александра Камышина погиб в результате лобового столкновения своего автомобиля со встречным. Ярослав Олейник работал до министерства в Генштабе ВСУ, а сейчас отвечал за поставки беспилотников на фронт. О его смерти сообщил сам Камышин в телеграм-канале.

«ДТП случилось вчера вечером около 23:50 в Житомирской области. По дороге двигался военный на автомобиле Mitsubishi L-200, во время движения он совершил наезд на дикого кабана, который лежал на дороге, из-за чего потерял управление и выехал на полосу встречного движения где столкнулся с Mitsubishi Pagero, в котором ехал Ярослав Олейник с женой Ниной», — уточняет украинское издание «Страна».

Олейник и его супруга погибли на месте от полученных травм, а водитель военного Mitsubishi L-200 госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский устроил в своём офисе очередные кадровые перестановки. Так, экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин с этого момента будет выполнять обязанности внештатного советника Зеленского по стратегическим вопросам.

Авторы Татьяна Миссуми