Зеленский провёл перестановки в офисе президента и выбрал себе новых советников Зеленский назначил Верещук и Микиту заместителями главы офиса президента Украины 8 сентября, 10:29 Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский принял решение о кадровых перестановках в своём офисе, в том числе сделал новые назначения на должности советников. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы киевского режима.

Бывший вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук теперь утверждена в должности заместителя главы офиса президента. Советником также стал Виктор Микита, покинувший пост главы Закарпатской облгосадминистрации.

Экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин с этого момента будет выполнять обязанности внештатного советника Зеленского по стратегическим вопросам, а штатным советником по вопросам коммуникаций назначен политолог Дмитрий Литвин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что массовые отставки членов правительства Украины обусловлены стремлением Владимира Зеленского построить хунту, которая будет беспрекословно выполнять приказы.

Авторы Татьяна Миссуми