Зеленский подготовит план по Украине для Трампа и Харрис

Владимир Зеленский заявил, что представит дорожную карту по Украине кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.

«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — приводит слова Зеленского итальянская газета Repubblica.