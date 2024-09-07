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7 сентября, 17:19

Зеленский подготовит план по Украине для Трампа и Харрис

Зеленский заявил, в ноябре представит дорожную карту по Украине Трампу и Харрис

Владимир Зеленский заявил, что представит дорожную карту по Украине кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.

«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — приводит слова Зеленского итальянская газета Repubblica.

По данным журналистов, план Зеленского будет включать активную роль Запада, что «является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией». Ранее Зеленский прибыл в город Черноббьо на озере Комо, чтобы принять участие в экономическом форуме.

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Ранее Зеленский, выступая на базе Рамштайн, призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. При этом он снова решил выпрашивать у партнёров ракеты большой дальности и призвал Запад игнорировать «красные линии» президента России Владимира Путина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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