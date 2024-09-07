Зеленский подготовит план по Украине для Трампа и Харрис
Зеленский заявил, в ноябре представит дорожную карту по Украине Трампу и Харрис
Владимир Зеленский заявил, что представит дорожную карту по Украине кандидатам в президенты США и лидерам стран «Большой Семёрки» (G7). По его словам, план будет готов в ноябре.
«План будет готов в ноябре. Я представлю его президенту Байдену, кандидатам Трампу и Харрис, а также лидерам G7, потому что я хочу знать, что они думают по этому поводу», — приводит слова Зеленского итальянская газета Repubblica.
По данным журналистов, план Зеленского будет включать активную роль Запада, что «является гарантией прекращения огня и позволит начать переговоры с Россией». Ранее Зеленский прибыл в город Черноббьо на озере Комо, чтобы принять участие в экономическом форуме.
Ранее Зеленский, выступая на базе Рамштайн, призвал Запад принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью. При этом он снова решил выпрашивать у партнёров ракеты большой дальности и призвал Запад игнорировать «красные линии» президента России Владимира Путина.
Shutterstock / FOTODOM /