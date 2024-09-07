В США жёстко раскритиковали Зеленского за «‎несмешной план победы» над Россией

Главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял всякую связь с реальностью, раз считает, что сможет заключить мир с Россией на своих условиях. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно поработать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности», — отметил эксперт.