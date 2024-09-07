В США жёстко раскритиковали Зеленского за «несмешной план победы» над Россией
Аналитик Джонсон: Слова Зеленского про план победы оторваны от реальности
Главарь киевского режима Владимир Зеленский потерял всякую связь с реальностью, раз считает, что сможет заключить мир с Россией на своих условиях. С таким заявлением выступил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
«Вы знаете, он комик, но это уже не смешно, и ему нужно поработать над собой, его слова совершенно оторваны от реальности», — отметил эксперт.
Джонсон обратил внимание на то, что Российская армия только наращивает темпы наступления и освобождает всё больше населённых пунктов. От ударов ВС РФ страдает множество военных объектов на территории Украины, ВСУ терпят крах практически на всех направлениях, заключил аналитик.
Недавно Зеленский заявил, что Киев планирует «удерживать» приграничные территории Курской области в течение «неопределённого времени», потому что это является неотъемлемой частью «плана победы», который состоит из пяти пунктов. Он добавил, что не справится без помощи западных партнёров. Кремль уже остудил пыл замечтавшегося украинского политика.
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